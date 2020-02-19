İçişleri'nden Elazığ depremine ilişkin iyileştirme çalışmaları hakkında paylaşım - Son Dakika
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İçişleri'nden Elazığ depremine ilişkin iyileştirme çalışmaları hakkında paylaşım

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Elazığ depreminin ardından bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

İçişleri'nden Elazığ depremine ilişkin iyileştirme çalışmaları hakkında paylaşım, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Elazığ depreminin ardından bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.


İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden, "Depremin yaraları hızla sarılmaya devam ediyor" notuyla yaptığı paylaşımda Elazığ depreminin ardından bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin 19 Şubat tarihli güncel bilgiler verdi. Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve AFAD tarafından 122 milyon lira; AFAD ve Türk Kızılay'ın kampanyasında ise 183 milyon 210 bin 904 lira toplandığı belirtildi. Ayrıca, 76 bin 196 kişiye manevi destek hizmeti sunulduğu, 55 bin 400 depremzedeye ise günde üç öğün sıcak yemek sağlandığı kaydedildi. 5 bin 197 aileye geçici barınma sağlamak için Elazığ'da 4 bin 790, Malatya'da 407 kişiye konteyner sağlandığı da belirtildi.


Paylaşımda ayrıca Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası bölgeye 29 bin 934 çadır, 29 bin 500 ton kömür, 70 bin 469 yatak, 153 bin 328 battaniye, 287 ton odun, 2 bin 100 soba, 102 bin 923 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş katı, 105 bin 967 kıyafet ile 116 bin 105 paket hijyen malzemesi ve bebek bezi dağıtıldığı bilgisi de verildi. - ANKARA

Twitter, Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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