İçişleri'nden 'maske' genelgesi - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri'nden 'maske' genelgesi

27.04.2022 11:06
İçişleri'nden 'maske' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kapalı alanlarda maske kullanımına ilişkin genelge yayımladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kapalı alanlarda maske kullanımına ilişkin genelge yayımladı. Genelgede, bugünden itibaren toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esasların, salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri göz önünde bulundurularak önceki genelge ile yeniden düzenlendiği ve açık alanlarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırıldığı hatırlatıldı. Genelgede, Sağlık Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği "Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel sorumluluk çerçevesinde önemlidir. Bu kapsamda 26 Nisan 2022 tarihli Covid­-19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda; açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bildirilmektedir" yazısına yer verilerek, şunlar kaydedildi:  "Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1000'in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilecektir. Valilerimizce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir."


YORUMLAR
500
İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı! İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 511 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 511 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 604 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 604 oldu

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri'nden 'maske' genelgesi - Son Dakika


Son Dakika
10:57 İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı!
10:53 Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor
10:50 Herkes Kürt oylarının peşinde! Araştırmacı Yeğen: İktidar nötralize etmek, muhalefet yanına çekmek istiyor
10:46 Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak!
10:38 5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı
10:34 Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
10:27 Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi
10:09 Seda Sayan yeni eşiyle arasındaki yaş farkı haberlerine fena bozuk: Adamın 11 yaşında çocuğu var
10:06 İktidar da muhalefet de "dönsünler" derken, "Suriye'ye dönmem" diyen mültecilerin oranı yüzde 78'e çıktı
10:02 Doğu Perinçek'ten Gezi kararlarına tepki: Gezi'de biz de vardık, güçleri yetiyorsa beni de alsınlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 11:11:19. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri'nden 'maske' genelgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement