İçişleri'nden seyahat kısıtlamasına ilişkin istisnalara dair genelge - Son Dakika
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İçişleri'nden seyahat kısıtlamasına ilişkin istisnalara dair genelge

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlaması getirilen büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta hangi durumlarda "seyahat kısıtlaması için istisnalar" getirileceği ile ilgili valiliklere ek bir genelge daha gönderdi.

İçişleri'nden seyahat kısıtlamasına ilişkin istisnalara dair genelge, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlaması getirilen büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta hangi durumlarda "seyahat kısıtlaması için istisnalar" getirileceği ile ilgili valiliklere ek bir genelge daha gönderdi. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar, askerlik hizmetini tamamlayanlar, cezaevlerinden salıverilenlere seyahat izin belgesi verilebilecek.


İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlaması getirilen büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta hangi durumlarda "seyahat kısıtlaması için istisnalar" getirileceği ile ilgili valiliklere ek bir genelge daha gönderdi. Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak başta olmak üzere 81 İl valiliğine "Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" ile ilgili bir genelge gönderildiğini hatırlattı.


Söz konusu genelgede, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar ile 01 Ocak 2000 tarihinden sonra doğan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı belirtildi.


Valiliklere gönderilen genelgede, "Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" genelgesinin A/3/f bendi uyarınca seyahat izin belgesi düzenleneceklerin kapsamının belirlemesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki durumlarının varlığını belgeleyenlerin seyahat belgesi alabileceği belirtilerek, söz konusu istisnalar şu şekilde sayıldı:


"1.Giriş/çıkışlarına kısıtlama/yasaklama getirilen illere;


a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,


b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,


c) Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),


d) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),


e) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,


f) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,


g) Ceza infaz kurumlarından salıverilen,


h) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,


Kişilerin, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarınca" seyahat izin belgesi verilebilecek.


2- Seyahat İzin Belgesi taleplerinin alınması için;


-İçişleri Bakanlığına ait Alo 199,


-İçişleri Bakanlığı E- Başvuru sistemi,


-Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru, usulleri geçerli olacak.


3- Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek.


4- Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.


5- Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.


6- Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecek.


7- Genelgenin A/1/c maddesi kapsamında giriş çıkışı kısıtlanan illere 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 5 Nisan 2020 (Pazar) sabah 08.00'den 09 Nisan 2020 (perşembe) sabah 08.00'e kadar yapılabilecek.


8- 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri; ilgi Genelgemiz kapsamında kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları içinde geçerli olacak.


9- Valilikler ve Kaymakamlıklarca yukarıda belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için haftasonu dahil olmak üzere başta çalışma koşulları, yeri, personel görevlendirilmesi olmak üzere gerekli planlama yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.


10- İlgi Genelge kapsamında alınan tedbirlerin il ve ilçelerde uygulanmasının takibi, ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesisi amacıyla İçişleri Bakanlığı Merkezinde kesintisiz şekilde görev yapacak olan Güvenlik ve Acil Durum Merkezi (GAMER) bünyesinde Seyahat İzin Kurulları Takip ve Koordinasyon Birimi oluşturuldu." - ANKARA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:21 Kaynak: İHA

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