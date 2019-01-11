İçişleri'nden Valiliklere 'Seçim Tedbirleri' Genelgesi
1 saat önce
31 Mart yerel seçimleri öncesi 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Seçim Tedbirleri" genelgesi gönderildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Seçim Tedbirleri" genelgesi gönderildi. Genelgeye göre, illerde seçimlerin anlık takibinin yapılabilmesi için Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:21 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı, 31 Mart Seçimleri İçin 81 İle Genelge Gönderdi
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