Son Dakika Haberleri: İçişleri'nden Valiliklere 'Seçim Tedbirleri' Genelgesi

İçişleri'nden Valiliklere 'Seçim Tedbirleri' Genelgesi

1 saat önce

31 Mart yerel seçimleri öncesi 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Seçim Tedbirleri" genelgesi gönderildi.

İçişleri'nden Valiliklere 'Seçim Tedbirleri' Genelgesi, System.String[]
31 Mart yerel seçimleri öncesi 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Seçim Tedbirleri" genelgesi gönderildi. Genelgeye göre, illerde seçimlerin anlık takibinin yapılabilmesi için Seçim Koordinasyon Merkezleri kurulacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Güncel
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