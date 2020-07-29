İçişleri: Ocak ayından beri ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117 oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de faaliyet gösteren 1 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının ise 117'ye yükseldiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünde çözülmenin hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ikna çalışmaları neticesinde bugün 1 örgüt mensubunun daha teslim olmasının sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olmalar artarak devam edecek."

ANKARA, -