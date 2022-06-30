İçişleri: ÖSO'ya yönelik katliamın 3 faili Afrin'de yakalandı - Son Dakika
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İçişleri: ÖSO'ya yönelik katliamın 3 faili Afrin'de yakalandı

30.06.2022 11:15
İçişleri: ÖSO'ya yönelik katliamın 3 faili Afrin'de yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2016 yılındaki Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yönelik katliamın faillerinden 3'ünün tespit edilip, Afrin'de yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2016 yılındaki Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yönelik katliamın faillerinden 3'ünün tespit edilip, Afrin'de yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "27 Nisan 2016 tarihinde Suriye Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde ÖSO mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden 3'ü, Suriye/Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı. 2016 yılında yaşanan olayda Ayn Dakna'da 76, Beluniye'de 14 ÖSO mensubu PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/ YPG mensupları tarafından katledilmişti. Örgüt mensupları, ÖSO mensuplarının naaşlarını bir araya toplayarak kurşuna dizmiş, daha sonra naaşları, bir TIR dorsesinde Afrin merkez başta olmak üzere çeşitli yerlerde konvoy halinde teşhir edilmişti. Yaşanan katliam o dönem bölgede büyük bir infial uyandırmış, halk ve ÖSO gruplarında derin bir üzüntü ve öfke yaratmıştı. Yakalanan şahısların katliama katıldıklarını itiraf ettikleri belirlendi. Şahısların sorgu işlemleri devam ediyor" denildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri: ÖSO'ya yönelik katliamın 3 faili Afrin'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri: ÖSO'ya yönelik katliamın 3 faili Afrin'de yakalandı - Son Dakika
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