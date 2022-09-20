İçişleri: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu - Son Dakika
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İçişleri: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

20.09.2022 18:02
İçişleri: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun  2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yıl başından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

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