Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Kuzey Irak 'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yıl başından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu - Son Dakika

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