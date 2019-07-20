Son Dakika Haberleri: İçişleri: PKK ve MLKP tero¨r o¨rgu¨tlerinin is¸birligˆi ortaya çıktı
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İçişleri: PKK ve MLKP tero¨r o¨rgu¨tlerinin is¸birligˆi ortaya çıktı

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, geçen 10 Temmuz'da Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten, 3'ünün PKK, 2'sinin ise MLKP terör örgütü üyesi olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri: PKK ve MLKP tero¨r o¨rgu¨tlerinin is¸birligˆi ortaya çıktı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, geçen 10 Temmuz'da Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten, 3'ünün PKK, 2'sinin ise MLKP terör örgütü üyesi olduğunun tespit edildiğini açıkladı. MLKP'li teröristlerin birisinin 'mavi', diğerinin 'gri' kategoride arandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında; 10 Temmuz 2019 tarihinde Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Teröristlerden 3'ünün PKK, 2'sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğunun belirlendiğine dikkat çekilerek, "PKK ve MLKP tero¨r o¨rgu¨tlerinin uzun su¨reden beri is¸birligˆi ic¸erisinde oldukları bilinmekte olup, so¨z konusu so¨zde u¨st du¨zey bu tero¨ristlerin eylem yapmak maksadıyla bir araya geldikleri tespit edilmis¸, du¨zenlenen operasyonla eylemlerine fırsat verilmeden etkisiz hale getirilmis¸lerdir" denildi.
Etkisiz hale getirilen MLKP'li teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan 'Seydo' kod adlı Taylan Kutlar olduğu, diğerinin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan 'Pirdoğan' kod adlı Hıdır Çallı olduğunun saptandığı bildirildi.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
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