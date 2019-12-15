İçişleri, Sağlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ, Sağlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının 2020 yılı bütçeleri, TBMM'de kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının 2020 yılı bütçesi görüşüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul'a sunum gerçekleştirdi. Terörle mücadelede yapılanları anlatan Soylu, batı ülkelerinin belki de ilk kez bu kadar aciz ve etkisiz görüldüğünü söyledi. Soylu, "DEAŞ'ın insanlık dışı videoları, silahla bile değil kamyonla yapılan terör eylemleri, Yunanistan ve İtalya kıyılarına yanaşmaya çalışan birkaç göçmen botu Avrupa'yı bütün medeniyet kodlarından uzaklaştırmaya yetti. Güya geleceğini planladıkları dünya, bugün maalesef yönsüzlük ve vizyonsuzluk içerisindedir" diye konuştu.

'3 YILDA UYUŞTURUCU SATIŞINDAN 683 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

Bakan Soylu, Türkiye 'nin uyuşturucu ile mücadelede küresel bir aktör olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bulgaristan , Sırbistan sınırlarında 500 bin extacy, Yunanistan'da 4,5 milyon captagon yakalandı. Bunları hep bizim evlatlarımız yaptı. Akdeniz 'de, İspanya-İtalya açıklarında bizatihi bizim takibimiz ve İspanya'yla ortaklığımızla 12,4 ton esrar yakaladık. Ayrıca, son bir yılda Türkiye'nin en büyük eroin yakalamalarını yaptık. Erzincan 'da 1271 kilogram, Erzurum 'da tek seferde 1535 kilogram, Mersin 'de 615 kilogram kokain, Edirne 'de 1301, Balıkesir 'de 1982, Muğla 'da 1500 kilogram skunk yakalaması. Bunlar, örneklerden sadece birkaçıdır. Geçen şubat ayında Lice 'de yaklaşık 5 ton, geçtiğimiz kasım ayında yine Diyarbakır 'da yaklaşık 5 ton 38 kilogram esrar yakalandı. Yılbaşından bugüne kadar 42 milyon kök kenevir yakaladık. Bu ne demektir biliyor musunuz? 15 milyar yani, özellikle bizim 'narkoterör' olarak tarif ettiğimiz meseledir. Son üç yılda uyuşturucu suçlarından gözaltına aldığımız insan sayısı, lütfen bu rakama da dikkat edin, 683 bin. Halen uyuşturucu suçlarından cezaevlerinde yatan tutuklu sayısı ise 79 bin 942'dir."

Göçmenlerle ilgili yeni bir operasyon başlatıldığını açıklayan Bakan Soylu, 99 bin insanı kendi ülkelerine göndereceklerini söyledi.

KURUM: KANAL İSTANBUL'DA SONA GELİNDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Genel Kurulu'la yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul projesiyle ilgili bilgi verdi. Kurum, "Ülkemiz için olduğu kadar dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Çok kısa bir süre içerisinde tüm bu çalışmaları ve raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Sunumların ardından yapılan oylamada, İçişleri, Sağlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının 2020 yılı bütçeleri kabul edildi.