İçişleri: "Sakarya'daki patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma... - Son Dakika

İçişleri: "Sakarya'daki patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma...
İçişleri: "Sakarya'daki patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır.
İçişleri: " Sakarya'daki patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:09 Kaynak: AA
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