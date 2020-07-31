İçişleri: Siirt Eruh'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesindeki Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:04

Kaynak: DHA

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