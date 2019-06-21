Son Dakika Haberleri: İçişleri: Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri: Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23' operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri: Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23' operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve Polis Özel Harekat timlerince hava destekli gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23' opersayonunda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:31 Kaynak: DHA
Siirt, Güncel
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