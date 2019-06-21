İçişleri: Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
29 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23' operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:53 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23' operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve Polis Özel Harekat timlerince hava destekli gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23' opersayonunda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
ANKARA,
Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu
Buğday ihracatından 4 ayda 300 milyon dolarlık kazanç sağlandı
Bakanlık duyurdu: Kurt Kapanı operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi
İsmailağa Cemaati, İstanbul'da Binali Yıldırım'ı destekleme kararı aldı