Son dakika: Eren-13 operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ta iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ta iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J- SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde yapılan operasyonda, iki bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

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