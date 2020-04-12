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İçişleri: "Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı...
6 saat önce
İçişleri: "Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı evlerinde kalarak yüksek oranda uyum göstermiştir"
İçişleri: "Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı evlerinde kalarak yüksek oranda uyum göstermiştir"
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:12 Kaynak: AA
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