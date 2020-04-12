İçişleri: "Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı evlerinde kalarak yüksek oranda uyum göstermiştir"

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Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı