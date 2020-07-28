İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan 'Uygur Türk'ü' açıklaması - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceğini iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiaların doğru olmadığını belirten Çataklı, "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır" dedi.