İçişleri: Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık... - Son Dakika

İçişleri: Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık...
İçişleri: Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.
İçişleri: Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 06:21 Kaynak: AA
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