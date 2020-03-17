İçişleri: 'Tolhildan Azat' kod adlı Ramazan Güçer teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri: 'Tolhildan Azat' kod adlı Ramazan Güçer teslim oldu - Son Dakika

İçişleri: 'Tolhildan Azat' kod adlı Ramazan Güçer teslim oldu

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 2010 yılında terör örgütüne katılan 'Tolhildan Azat' kod adlı Ramazan Güçer'in güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri: 'Tolhildan Azat' kod adlı Ramazan Güçer teslim oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 2010 yılında terör örgütüne katılan 'Tolhildan Azat' kod adlı Ramazan Güçer'in güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmenin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Ağrı Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan 'Tolhildan Azat' kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63'e yükselmiştir" denildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:13 Kaynak: DHA
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