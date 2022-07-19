İçişleri: Van'da Eren Abluka- 22 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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İçişleri: Van'da Eren Abluka- 22 Operasyonu başlatıldı

19.07.2022 09:36
İçişleri: Van'da Eren Abluka- 22 Operasyonu başlatıldı

22 Operasyonları kapsamında Van-Kato-Karataş çukurları bölgesinde Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı.

22 Operasyonları kapsamında Van-Kato- Karataş çukurları bölgesinde Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde Eren Abluka- 22 (Van-Kato-Karataş çukurları) Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nca; jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinden oluşan 530 personel, 45 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Karataş, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri: Van'da Eren Abluka- 22 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

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