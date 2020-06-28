İçişleri: "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını... - Son Dakika

İçişleri: "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını...
İçişleri: "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi"
İçişleri: "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi"
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:03 Kaynak: AA
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