İçişleri: "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını... - Son Dakika

İçişleri: "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını...

İçişleri: "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi"

İçişleri: "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi"

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri: 'Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını... - Son Dakika

Son Dakika

21:10 Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi 20:56 Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı 20:49 Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 18:23 İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
21:10
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
20:56
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:48
G.Saray'da inanılmaz hata! Okan güçlükle çıkardı
20:33
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
20:29
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
20:28
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
20:24
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
20:18
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
20:11
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
19:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 21:19:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri: "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]