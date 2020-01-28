Son Dakika › Güncel › İçişleri ve Sağlık Bakanlarından depremzede aileye taziye ziyareti - Son Dakika
İçişleri ve Sağlık Bakanlarından depremzede aileye taziye ziyareti
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesini ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesini ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesindeki Dilek Apartmanının enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesini ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu. Sürsürü Mahallesinde bulunan taziye evine giden bakanlar, aileye baş sağlığı dileklerini iletti. Taziye çıkışı vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen bakanlar, helikopterle Sivrice ilçesine geçti. - ELAZIĞ
Son Dakika Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakasına rastlanmadı