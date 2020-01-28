İçişleri ve Sağlık Bakanlarından depremzede aileye taziye ziyareti - Son Dakika
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İçişleri ve Sağlık Bakanlarından depremzede aileye taziye ziyareti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesini ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu.

İçişleri ve Sağlık Bakanlarından depremzede aileye taziye ziyareti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesini ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesindeki Dilek Apartmanının enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesini ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu. Sürsürü Mahallesinde bulunan taziye evine giden bakanlar, aileye baş sağlığı dileklerini iletti. Taziye çıkışı vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen bakanlar, helikopterle Sivrice ilçesine geçti. - ELAZIĞ

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
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