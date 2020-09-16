Türkiye genelinde kapsamlı Covid-19 denetimi gerçekleştirilecek - Son Dakika

Türkiye genelinde kapsamlı Covid-19 denetimi gerçekleştirilecek

Türkiye genelinde 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottosuyla kapsamlı Covid-19 denetimi gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde kapsamlı Covid-19 denetimi gerçekleştirilecek, System.String[]

Türkiye genelinde 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottosuyla kapsamlı Covid-19 denetimi gerçekleştirilecek. Denetimlere bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri katılacak.

İçişleri Bakanlığı, Covid -19 tedbirleri kapsamında yarın yurt genelinde gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Denetimler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta toplu ulaşım araçları ile yeme içme, eğlence yerleri olmak üzere birçok yaşam alanını kapsayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, Covid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için 17 Eylül Perşembe günü tüm il ve ilçelerde bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirileceği belirtildi. Genelgede, ülke genelinde yapılacak denetimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme, içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber,kuaför,güzellik merkezleri, internet kafe,salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park,piknik alanları, lunapark,tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını, plajlar, cadde ve sokaklar ve benzeri yerleri kapsayacak şekilde planlanacak. Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk, yerel yönetimler, il ve ilçe müdürlükleri ve benzeri, köy ve mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek. Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik, nikah merasimi şeklindeki düğün, nikah, cenaze, taziye ve yerlerde plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları, temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek."

Genelgeye göre denetim faaliyetleri etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak şekilde gerçekleştirilecek. Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak.

Genelgede, vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamaların yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Taksi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde kapsamlı Covid-19 denetimi gerçekleştirilecek - Son Dakika

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