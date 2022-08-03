İçişlieri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 141 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bunlardan 367'si PKK/KCK, 594'ü FETÖ, 136'si DEAŞ, 44'ü SOL terör mensuplarıdır. Gözaltına alınanlardan ise, 74'ü PKK/KCK, 114'ü FETÖ, 23'ü DEAŞ, 8'i SOL terör örgütleri mensubu olmak üzere 219'u tutuklanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İçişlieri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen... - Son Dakika

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