İçişlieri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen... - Son Dakika
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İçişlieri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen...

03.08.2022 11:33
İçişlieri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen...

İçişlieri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 141 şüpheli gözaltına alınmıştır.

İçişlieri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 141 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bunlardan 367'si PKK/KCK, 594'ü FETÖ, 136'si DEAŞ, 44'ü SOL terör mensuplarıdır. Gözaltına alınanlardan ise, 74'ü PKK/KCK, 114'ü FETÖ, 23'ü DEAŞ, 8'i SOL terör örgütleri mensubu olmak üzere 219'u tutuklanmıştır." - ANKARA

YORUMLAR
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Muhalefete 'Suriye operasyonuna karşı çıkın' çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye 'işgalci', terör örgütü PKK/YPG'ye 'Kürt' dedi Muhalefete 'Suriye operasyonuna karşı çıkın' çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye 'işgalci', terör örgütü PKK/YPG'ye 'Kürt' dedi 8 yıl önce DEAŞ'ın Sincar saldırısından kaçan Ezidiler, PKK nedeniyle yurtlarına dönemiyor 8 yıl önce DEAŞ'ın Sincar saldırısından kaçan Ezidiler, PKK nedeniyle yurtlarına dönemiyor
Kaynak: İHA

PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişlieri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişlieri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen... - Son Dakika
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