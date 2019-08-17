İçki içen komşusunu öldürdü

İçki içen komşusunu öldürdüAdana'da içki içen Suriyeli komşuları Ramanda Silo'yu (23) gürültü yaptığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Ferdi B. (24) tutuklandı.

İçki içen komşusunu öldürdü

Adana'da içki içen Suriyeli komşuları Ramanda Silo'yu (23) gürültü yaptığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Ferdi B. (24) tutuklandı.

Olay, 11 Ağustos'ta Seyhan İlçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, Ferdi B. üst katta oturan komşusu Ramanda Silo'yu içki içip gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı. Komşuların sözlü tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada Ferdi B.'nin kardeşleri İzzettin B. ve İbrahim B.'de olay yerine geldi. Yaşanan arbedede Ferdi B., Silo'yu bıçakladı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Silo, hayatını kaybetti. Şüphelilerde olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ferdi B. ve kavgaya karışan kardeşleri gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bıçağı kullandığı öne sürülen Ferdi B. tutuklandı, İzzettin B. ve İbrahim B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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