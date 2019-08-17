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İçki içen komşusunu öldürdü

1 saat önce

ADANA'da Ferdi B. (24), alkol alıp, gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarınca aralarında kavga çıkan komşusu Ramanda Silo'yu (23) bıçaklayarak, öldürdü.

İçki içen komşusunu öldürdü, System.String[]
ADANA'da Ferdi B. (24), alkol alıp, gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarınca aralarında kavga çıkan komşusu Ramanda Silo'yu (23) bıçaklayarak, öldürdü. Gözaltına alınan Ferdi B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay sırasında yanında bulunan 2 kardeşi ise serbest bırakıldı.
Olay, 11 Ağustos'ta, Seyhan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ferdi B., iddiaya göre, üst katta oturan komşusu Suriyeli Ramanda Silo'yu alkol alıp, gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Ferdi B.'nin kardeşleri İzzettin B. ve İbrahim B. de olay yerine geldi. Kavgada Ferdi B., Silo'yu bıçaklayarak, ağır yaraladı. Ferdi B., kardeşleriyle birlikte olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Silo'yu ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ramanda Silo, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay sonrası Ferdi B. ile kardeşlerinin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan 3 kardeş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İzzettin B. ve İbrahim B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:31 Kaynak: DHA
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Alkol alıp gürültü yaptı, diye komşusunu öldürdü
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