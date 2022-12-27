İçki içerken bıçaklandı! Alkol komasına girip yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İçki içerken bıçaklandı! Alkol komasına girip yaşamını yitirdi

27.12.2022 23:28
İçki içerken bıçaklandı! Alkol komasına girip yaşamını yitirdi

Zonguldak Ereğli'de bacağından bıçaklandıktan sonra hastaneye başvuran ve sahte içki tükettiği için alkol komasına girdiği belirtilen 29 yaşındaki Hakkı Güneri hayatını kaybetti. Güneri'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla alkol alan Hakkı Güneri, tartıştığı komşusu D.O. tarafından bacağından bıçaklandı. Hafif olduğu öğrenilen bıçak yarasıyla ilçedeki özel bir hastaneye başvuran Güneri, gece tedavi altına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Güneri, sabah saatlerinde bilinç bulanıklığı, genel durum bozukluğu şikayetleri göstermeye başlayınca ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Alkol komasına girdiği öğrenilen Güneri tedavi altına alındı. Sahte içki tükettiği öne sürülen Güneri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan Güneri'nin sahte içki kurbanı olup olmadığı yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA
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Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçki içerken bıçaklandı! Alkol komasına girip yaşamını yitirdi - Son Dakika

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