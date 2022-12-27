Alkol komasına girdiği öğrenilen Güneri tedavi altına alındı. Sahte içki tükettiği öne sürülen Güneri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan Güneri'nin sahte içki kurbanı olup olmadığı yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Zonguldak 'ta arkadaşlarıyla alkol alan Hakkı Güneri, tartıştığı komşusu D.O. tarafından bacağından bıçaklandı. Hafif olduğu öğrenilen bıçak yarasıyla ilçedeki özel bir hastaneye başvuran Güneri, gece tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçki içerken bıçaklandı! Alkol komasına girip yaşamını yitirdi - Son Dakika

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