İçki içerken birbirlerini vurdular - Son Dakika
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İçki içerken birbirlerini vurdular

13.09.2022 09:57
İçki içerken birbirlerini vurdular

ADANA'da birlikte içki içerken kavga eden İsmail Ballı (42) ve Erkan Demirbağ (29), tabancayla birbirlerini vurdu.

ADANA'da birlikte içki içerken kavga eden İsmail Ballı (42) ve Erkan Demirbağ (29), tabancayla birbirlerini vurdu. Bacağından vurulan Demirbağ, tedavisinin ardından tutuklanırken, Ballı'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay, 3 Eylül günü saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan İsmail Ballı, Erkan Demirbağ, Adnan H. (38), Mehmet Ç. (36) ve Faruk U. (35) buluşup, metruk binada içki içmeye başladı. Bir süre sonra Ballı ile Demirbağ arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında Ballı, belindeki tabancayı çıkarıp Demirbağ'ı bacağından vurdu. Demirbağ da tabancasını çekip Ballı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İsmail Ballı, ambulansa yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Ballı, daha sonra yoğun bakım ünitesine alındı.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Demirbağ ile kavgaya karıştığı öne sürülen Adnan H., Mehmet Ç. ve Faruk U.'yu adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı.HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYORTedavisinin ardından emniyete götürülen Erkan Demirbağ, ifadesinde, "Aramızda küfürleşme olunca tabancasıyla beni vurdu. Ben de kendimi korumak için ateş ettim" dedi.İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Erkan Demirbağ, tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tedavisi süren İsmail Ballı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.


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İÇKİ İÇERKEN BİRBİRLERİNİ VURDULAR İÇKİ İÇERKEN BİRBİRLERİNİ VURDULAR
Kaynak: DHA

Adana Yüregir, İsmail Ballı, Eylül, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçki içerken birbirlerini vurdular - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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