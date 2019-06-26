Son Dakika Haberleri: İçki içmesine tepki gösteren eşini öldürüp, intihara kalkıştı
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İçki içmesine tepki gösteren eşini öldürüp, intihara kalkıştı

52 dakika önce

KONYA'da 5 çocuk babası Fahri Yıldız (46), iddiaya göre içki içmesine tepki göstermesi nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki eşi Kezban Yıldız'ı, 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü.

İçki içmesine tepki gösteren eşini öldürüp, intihara kalkıştı, System.String[]
KONYA'da  5 çocuk babası Fahri Yıldız (46), iddiaya göre içki içmesine tepki göstermesi nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki eşi Kezban Yıldız'ı, 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. Ardından tabancayı çenesine dayayıp ateş ederek intihara teşebbüs eden Fahri Yıldız'ın, hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 
Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Sarıyakup Caddesi'nde  meydana geldi. Tuhafiyeci Fahri Yıldız, iddiaya göre evde içki içmeye başladı. Eşi Kezban Yıldız da tepki gösterdi. Çift arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Fahri Yıldız, tabancayla 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde eşinin üzerine ateş açarak başından yaraladı.
SİLAH SESİNİ DUYAN OĞLU, KARDEŞLERİNİ EVDEN KAÇIRDI
Bu sırada odasında olan çiftin diğer çocuklarından  Zeki Yıldız (26), silah sesini duyunca, odaya geldiğinde annesi Kezban Yıldız'ı kanlar içinde gördü. Olay karşısında şok geçiren iki kardeşini fark eden Zeki Yıldız, kucakğına alarak karşı dairedeki komşularına götürdü.
Bu sırada Fahri Yıldız da aynı tabancayı çenesine dayayıp, ateş ederek intihara kalkıştı. İkinci silah sesini duyan Zeki Yıldız, koşarak eve döndüğünde bu kez babasını da kanlar içinde buldu. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Kezban Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başka bir ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Fahri Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:59 Kaynak: DHA
Konya, Güncel
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