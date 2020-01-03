İçki içtiği boş dükkanda mahsur kaldı, itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçki içtiği boş dükkanda mahsur kaldı, itfaiye kurtardı - Son Dakika

İçki içtiği boş dükkanda mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

6 saat önce

İçki içtiği boş dükkanda mahsur kaldı, itfaiye kurtardıSİVAS'ta boş dükkanın içinde ateş yakıp, içki içen ve bir süre sonra dumandan etkilendiği için içerde mahsur kalan M.A., mahallelinin fark etmesi sonucu bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İçki içtiği boş dükkanda mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

SİVAS'ta boş dükkanın içinde ateş yakıp, içki içen ve bir süre sonra dumandan etkilendiği için içerde mahsur kalan M.A., mahallelinin fark etmesi sonucu bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Demircilerardı Mahallesi Kepçeli Mevki Eski Sanayi içinde meydana geldi. Boş dükkanda ateş yakıldığını ve birinin içeride mahsur kaldığını fark eden çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri kapıdaki kilidi kesip içeriye girdiğinde ateş yanında oturan ve yanında içki şişesi bulunan M.A. ile karşılaştı. Dükkandan çıkarılan M.A.'nın yapılan kontrolde dumandan etkilendiği anlaşıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.A. ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, dükkandaki ateşi söndürdü.

İçki içtiği boş dükkanda mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:20 Kaynak: DHA
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