Son Dakika Haberleri: İçki imalathanesine çevrilen süt fabrikasında 7 ton sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel İçki imalathanesine çevrilen süt fabrikasında 7 ton sahte içki ele geçirildi

İçki imalathanesine çevrilen süt fabrikasında 7 ton sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 7 ton sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 7 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Sinanlı Mahallesi'ndeki eski bir süt fabrikasına operasyon düzenledi.

Saray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton sahte içki ile dolum makineleri, kimyasal maddeler ve sahte bandroller ele geçirildi.

Ekipler sahte içki ve malzemelere el koydu, şüpheli M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Sahte içkilerin Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandığını tespit edildi.

İçki imalathanesine çevrilen süt fabrikasında 7 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:59 Kaynak: AA
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Süt fabrikasını kaçak içki fabrikasına çevirmişler
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