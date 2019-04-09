Son Dakika Haberleri: İçki Masasında Arkadaşını Öldürdü

İçki Masasında Arkadaşını Öldürdü

26 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çiftçi Ahmet Y. (25), evde birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı Hamza Yamaç'ı (27) av tüfeğiyle öldürdü.

İçki Masasında Arkadaşını Öldürdü, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çiftçi Ahmet Y. (25), evde birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı Hamza Yamaç'ı (27) av tüfeğiyle öldürdü. Ahmet Y., eve gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında, Sinirli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ahmet Y. ile evde birlikte alkol aldığı, kendisi gibi çiftçilik yapan evli ve 1 çocuk babası Hamza Yamaç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ahmet Y., tartışma sırasında arkadaşı Yamaç'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ekibi sevk edildi. Eve gelen jandarma ekipleri, Ahmet Y.'yi av tüfeğiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Hamza Yamaç'ın cansız bedeni ise yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ahmet Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:22 Kaynak: DHA

Manisa, Güncel
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