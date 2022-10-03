Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. Şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şok etti. İzmir 'in Çiğli ilçesinde bir evde çekilen görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü.

Kaynak: İHA

Eylül, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar! - Son Dakika

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