Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar! - Son Dakika
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Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar!

03.10.2022 16:17

İzmir'de içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 kişi, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerdeki kişilerin İslam'a ve Müslümanlara da küfür ettiği görülürken, şahısların bir süre sonra paylaştıkları videoyu sildiği ortaya çıktı.

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şok etti. İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde çekilen görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü.

İSLAM'A VE MÜSLÜMANLARA HAKARET ETTİLER

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. Şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

YORUMLAR (1)
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Kaynak: İHA

Eylül, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar! - Son Dakika
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