Alkol masasında dost sohbeti tatsızlıkla bitti. Olay, Çobançeşme Mahallesi Cenk Sokak ile Gedik Ahmet Paşa Caddesi ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, alkol masasına oturan B.S. ve İ.K. isimli iki arkadaş arasındaki sohbetin dozu kaçtı. İkilinin birbirlerine karşı hakaretleri üzerine kavga çıktı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İçki şişede durduğu gibi durmadı: Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kamerada - Son Dakika

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