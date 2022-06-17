İçki şişede durduğu gibi durmadı: Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kamerada - Son Dakika
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İçki şişede durduğu gibi durmadı: Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kamerada

17.06.2022 01:50
İçki şişede durduğu gibi durmadı: Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kamerada

Tekirdağ'da alkol alan iki arkadaş arasındaki sohbetin dozu kaçınca kavga çıktı.

Tekirdağ'da alkol alan iki arkadaş arasındaki sohbetin dozu kaçınca kavga çıktı. Öfkeli şahsın, arkadaşını acımasızca önce tokatladığı sonra yumrukladığı anlar kameraya yansıdı.

Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kameraya yansıdı.

Alkol masasında dost sohbeti tatsızlıkla bitti. Olay, Çobançeşme Mahallesi Cenk Sokak ile Gedik Ahmet Paşa Caddesi ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, alkol masasına oturan B.S. ve İ.K. isimli iki arkadaş arasındaki sohbetin dozu kaçtı. İkilinin birbirlerine karşı hakaretleri üzerine kavga çıktı.

Yumruklayarak yere serdi

Öfkesine hakim olamayan B.S., arkadaşı İ.K'yi önce tokatladı sonra da yumruklayarak yere serdi. Yaralanan İ.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga anı ise kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ

İçki şişede durduğu gibi durmadı: Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kamerada
İçki şişede durduğu gibi durmadı: Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kamerada
İçki şişede durduğu gibi durmadı: Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kamerada

YORUMLAR
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Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada Kontrolsüz dönen otomobile motosiklet çarptı... O anlar kamerada Kontrolsüz dönen otomobile motosiklet çarptı... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçki şişede durduğu gibi durmadı: Yumrukladığı arkadaşını hastanelik ettiği anlar kamerada - Son Dakika

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