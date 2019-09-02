İçki üretimi yapılan evde patlama: 2 yaralı (1)
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BARTIN'da Demirciler Mahallesi'ndeki Bayraktarlar Apartmanı'nın 4'üncü katında içki imal edildiği öne sürülen evde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:12 Kaynak: DHA
BARTIN'da Demirciler Mahallesi'ndeki Bayraktarlar Apartmanı'nın 4'üncü katında içki imal edildiği öne sürülen evde patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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