Son Dakika Haberleri: İçki üretimi yapılan evde patlama: 2 yaralı (1)
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İçki üretimi yapılan evde patlama: 2 yaralı (1)

1 saat önce

BARTIN'da Demirciler Mahallesi'ndeki Bayraktarlar Apartmanı'nın 4'üncü katında içki imal edildiği öne sürülen evde patlama meydana geldi.

İçki üretimi yapılan evde patlama: 2 yaralı (1), System.String[]

BARTIN'da Demirciler Mahallesi'ndeki Bayraktarlar Apartmanı'nın 4'üncü katında içki imal edildiği öne sürülen evde patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:12 Kaynak: DHA
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