İçkili mekanlar mercek altında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçkili mekanlar mercek altında - Son Dakika

İçkili mekanlar mercek altında

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında içkili lokantalar denetlendi, herhangi bir eksikliğe rastlanmadı.

İçkili mekanlar mercek altında, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında içkili lokantalar denetlendi, herhangi bir eksikliğe rastlanmadı.


Edinilen bilgiye göre; İçişleri Bakanlığının son genelgesi çerçevesinde Muratlı'daki içkili lokantalar kontrol edildi. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Birimi ekiplerinin denetimlerinde, genelgeye aykırı bir unsura rastlanmadı.


İçkili mekanlarda masa sayısının azaltıldığı, genelge kapsamında masalar arası mesafelerin de artırıldığı gözlemlendi. Muratlı'daki 10 içkili lokantada yapılan denetimler tutanak altına alındı.


Öte yandan, denetimlerin aralıksız süreceğine vurgu yapıldı. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:25 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı         
20:58
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti         
20:12
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:33
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı         
19:32
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor         
19:14
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı         
18:51
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek         
17:54
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 15:34:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçkili mekanlar mercek altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]