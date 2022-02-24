İçkisine ilaç atıp uyuttukları İngiliz turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar - Son Dakika
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İçkisine ilaç atıp uyuttukları İngiliz turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar

24.02.2022 10:29
İçkisine ilaç atıp uyuttukları İngiliz turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar

ANTALYA'ya tatile gelen İngiliz turist A.E.'nin içkisine ilaç koyup uyuttuktan sonra çaldıkları kredi kartı ile 135 bin TL'lik altın alan Tunuslu Mokhles Kouakbı ile Suriyeli Hüseyin Hasan, yakalanıp, tutuklandı.

ANTALYA'ya tatile gelen İngiliz turist A.E.'nin içkisine ilaç koyup uyuttuktan sonra çaldıkları kredi kartı ile 135 bin TL'lik altın alan Tunuslu Mokhles Kouakbı ile Suriyeli Hüseyin Hasan, yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin İngiliz turistle birlikte içki içtikleri ve kuyumcudan altın aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 8 Şubat günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Tatil için Antalya'ya gelen İngiliz A.E.'nin yanına adres sorma bahanesi ile yaklaşan iki kişi, kısa sürede yakınlaşıp, bir restoranda birlikte içki içti. İçkisine uyku ilacı atılan A.E., bir süre sonra kendisine geldiğinde telefonuyla kredi kartının olmadığını fark etti, polise başvurdu. Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, birlikte gittikleri restoranın güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin, Tunus vatandaşı Mokhles Kouakbı ve Suriye vatandaşı Hüseyin Hasan olduğunu belirledi. Kouakbı ve Hasan, gittikleri Fethiye'de polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde Mokhles Kouakbı, kredi kartını kullanarak suç ortağı Hüseyin Hasan ile kuyumcudan 135 bin TL'lik altın aldıklarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki şüphelinin başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin İngiliz turistle birlikte içki içtikleri ve kuyumcudan altın aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


İçkisine ilaç atıp uyuttukları İngiliz turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar
İçkisine ilaç atıp uyuttukları İngiliz turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar
İçkisine ilaç atıp uyuttukları İngiliz turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar
İçkisine ilaç atıp uyuttukları İngiliz turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar
İçkisine ilaç atıp uyuttukları İngiliz turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar
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Kredi Kartı, Türk Lirası, Antalya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçkisine ilaç atıp uyuttukları İngiliz turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçkisine ilaç atıp uyuttukları İngiliz turistin kredi kartıyla 135 bin liralık altın almışlar - Son Dakika
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