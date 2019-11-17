Son Dakika Haberleri: İçköyspor, Bilecikspor'u uzatmalarda yıktı
Son Dakika Spor İçköyspor, Bilecikspor'u uzatmalarda yıktı - Son Dakika Spor

İçköyspor, Bilecikspor'u uzatmalarda yıktı

6 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig'de yenilgisiz tek takım olan Bozüyük temsilcisi İçköyspor, bu haftada Bilecikspor'u 90+3'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yendi.

İçköyspor, Bilecikspor'u uzatmalarda yıktı, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig'de yenilgisiz tek takım olan Bozüyük temsilcisi İçköyspor, bu haftada Bilecikspor'u 90+3'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yendi.


Bilecik 1. Amatör Lig 9. haftasında Bozüyük 1. Nolu Stadı'nda oynanan İçköyspor - Bilecikspor müsabakasını ev sahibi ekip maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yenerek, ligde 9'da 9 yaptı. Maça deplasmana gelen çok sayıda taraftarının desteğinin arkasına alarak iyi başlayan Bilecikspor müsabakanın ilk dakikalarında bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 30. dakikasından İçköyspor müsabakaya ortak oldu. Karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0'lık skorla bitti. İkinci yarıya daha atak bir futbolla başlayan Bilecikspor futbolcuları, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 90+3'üncü dakikasında kontra atak sonrası İçköyspor'dan Kamuran Bedevi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası dışına kadar açılan kaleciyi geçen Kamuran topu boş filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol sonrası futbolcular bu sevinci taraftarları ile yaşadı.


Müsabaka sonunda iki takım taraftarları arasında sözlü atışma yaşandı.


Bu galibiyetle ligde 9'da 9 yapan İçköyspor puanını 27'e çıkartırken, Bilecikspor ise 18 puanda kaldı. - BİLECİK

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Kılınç 50 bin TL için Florya'nın kapısından dönmüş
Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı MotoGP'de İspanya'da kazanan Marquez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 21:51:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçköyspor, Bilecikspor'u uzatmalarda yıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]