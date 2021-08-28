Yazar ve oyuncu İclal Aydın, 2002 yılında Kemal Başbuğ ile hayatlarını birleştirmiş bu evlilikten kızı Zeynep Lal Başbuğ dünyaya gelmişti. Bu sene 19 yaşına giren Başbuğ, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla takipçilerini adeta hayran bıraktı.
Zeynep Lal Başbuğ'un paylaşımları gören takipçileri, "Gözlerini adeta annesinden almış" yorumlarında bulundu.
İclal Aydın geçmişte yaptığı bir röportajda kızının adıyla ilgili "Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim." açıklamasında bulunmuştu.
Son Dakika › Magazin › İclal Aydın'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, güzelliği ile adından söz ettiriyor - Son Dakika Magazin