İclal Aydın'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, güzelliği ile adından söz ettiriyor

Yazar ve oyuncu İclal Aydın, 2002 yılında Kemal Başbuğ ile hayatlarını birleştirmiş bu evlilikten kızı Zeynep Lal Başbuğ dünyaya gelmişti. Bu sene 19 yaşına giren Başbuğ, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla takipçilerini adeta hayran bıraktı.

ANNESİNİN GÖZLERİYLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Zeynep Lal Başbuğ'un paylaşımları gören takipçileri, "Gözlerini adeta annesinden almış" yorumlarında bulundu.

"ONA İSMİMDEN BİR PARÇA VERDİM"

İclal Aydın geçmişte yaptığı bir röportajda kızının adıyla ilgili "Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim." açıklamasında bulunmuştu.