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İçlerinde PKK'nın sözde sorumlusunun da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçlerinde PKK'nın sözde sorumlusunun da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi

25.11.2021 11:24
İçlerinde PKK'nın sözde sorumlusunun da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatınca Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, örgütün sözde dış ilişkiler sorumlularından 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.

Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor. MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi.

MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

SÖZDE DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU ÇIKTI

Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi. Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan terörist Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

İçlerinde PKK'nın sözde sorumlusunun da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi

kandil, Irak, Gara, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçlerinde PKK'nın sözde sorumlusunun da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçlerinde PKK'nın sözde sorumlusunun da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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