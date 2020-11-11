İçme sütü üretimi 9 ayda 1.2 milyon tona yükseldi

Ticari süt işletmelerinin ürettiği içme sütü Eylül'de yıllık bazda yüzde 14.2 artarak 128 bin 957 tona, Ocak-Eylül döneminde de yıllık bazda yüzde 12.1 artarak 1 milyon 200 bin tona yükseldi.

Türkiye İStatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı da Eylül'de yıllık bazda yüzde 5.7 artışla 772 bin 552 tona, Ocak-Eylül döneminde de yıllık bazda yüzde 4.0 artışla 7.53 milyon tona yükseldi. Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 olarak belirlendi.

Yoğurt üretimi de Eylül'de yıllık bazda yüzde 8.8 artarak 110 bin tona yükselirken, Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 1.9 azalarak 843 bin tona geriledi.Eylül ayında yıllık bazda; tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 29.6, yağsız süt tozu yüzde 25.1, kaymak üretimi yüzde 19.2, inek peyniri üretimi yüzde 16.2 artarken, tereyağı üretimi yüzde 2.1, ayran üretimi yüzde 10.4, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 18.6 azaldı.

Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda; tam yağlı süt tozu yüzde 12.9, inek peyniri yüzde 10.3, tereyağı üretimi yüzde 6.9, kaymak üretimi yüzde 5.4, yağsız süt tozu yüzde 4.7 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 7.1 ve ayran üretimi yüzde 13.6 azaldı. (Grafik - Tablo)