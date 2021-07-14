Arızayı gideren belediye ekipleri, yeniden içme suyu depolarına su verilmesini sağladı. Belediye yetkilileri suyun şebekeye verilmeye başlamasına karşın hem mahallelerdeki içme suyu hatlarının hem de boşalan hidroforların dolasının zaman alacağını belirterek bazı mahallerde yer yer basınç düşüklüğü ve su temininde sorun yaşanabileceğini aktardı.

Kaynak: Habermetre

Nevşehir, Son Dakika

Son Dakika › Sadece Haberler › İçme Suyu Ana İsale Hattında Meydana Gelen Arıza Giderildi - Son Dakika

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