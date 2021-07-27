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'İçme suyu' anonsu yanlış anlaşıldı, ilçede kargaşa oldu - Son Dakika

'İçme suyu' anonsu yanlış anlaşıldı, ilçede kargaşa oldu

27.07.2021 21:59
'İçme suyu' anonsu yanlış anlaşıldı, ilçede kargaşa oldu, System.String[]

Samsun Terme'de cami hoparlöründen yapılan, 'yaşanması muhtemel taşkın felaketlerinde şebeke sularının kullanılmaması' uyarısı yanlış anlaşıldı.

Samsun Terme'de cami hoparlöründen yapılan, 'yaşanması muhtemel taşkın felaketlerinde şebeke sularının kullanılmaması' uyarısı yanlış anlaşıldı. İçme suyunda problem olmadığı halde yapılan uyarılar yanlış anlaşılınca tekrar cami hoparlöründen düzeltme anonsu yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde etkili sağanak ve sel uyarısı yapıldı. Samsun'un Terme ilçesinde ise merkezi sistem aracılığıyla ilçedeki tüm camilerin hoparlöründen, muhtemel sel felaketi durumunda keson kuyulardan ve kaynak sularından şebekeye verilen suyun kullanılmaması yönünde uyarılar yapıldı.

Bölgede şiddetli sağanak ve taşkın olayı gerçekleşmediği halde vatandaşlar uyarıları dikkate alarak şebeke suyu kullanmamaya başladı. Taşkın durumunda yapılması gereken uyarılar kargaşaya neden oldu.

Terme İlçe Müftülüğü vatandaşları şüphede bırakan açıklama sonrası Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (SASKİ) durumu aktardı. Kargaşaya neden olan uyarı düzeltilerek, içme suyunda problem olmadığı belirtilerek tekrar cami hoparlöründen anons edildi.

SASKİ tarafından yapılan uyarıda, "Terme ilçemizdeki cami hoparlörlerinde yapılan 'Yaşanması muhtemel taşkın felaketlerinde, taşkın sırasında ve sonrası dönemde taşkın sahasında kalan keson kuyulardan ve kaynak sularından şebekeye verilen suyun kullanılmaması rica olunur' anonsu, yaşanması muhtemel sel ve afet esnasında yapılması gerekirken, şehrimizde herhangi bir sel ve afet riski olmadığı halde şuanda yapılmış ve vatandaşlarımızın yanlış anlamalarına neden olmuştur. Bu durumu fark eden müftülük, içme suyunda problem olmadığını ikinci bir anonsla vatandaşlarımıza duyurmuştur.

İçme suyu arıtma tesislerimizden ve şebekenin değişik noktalarından alınan numuneler üzerinde kalite kontrolleri düzenli olarak yapılmakta olup, su kalitesiyle ilgili değerli vatandaşlarımızın endişe edeceği herhangi bir sorun kesinlikle bulunmamaktadır.

Değerli halkımıza saygıyla duyurulur" denildi. - SAMSUN

'İçme suyu' anonsu yanlış anlaşıldı, ilçede kargaşa oldu

Hisarcık, Samsun, Terme, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'İçme suyu' anonsu yanlış anlaşıldı, ilçede kargaşa oldu - Son Dakika


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