İçme suyu arıtma tesisi için ön fizibilite çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçme suyu arıtma tesisi için ön fizibilite çalışmaları başladı - Son Dakika

İçme suyu arıtma tesisi için ön fizibilite çalışmaları başladı

6 saat önce

Bayburt Belediyesi tarafından şehir merkezi içme suyu için yapılması planlanan arıtma tesisi ön fizibilite çalışmaları başlatıldı.

İçme suyu arıtma tesisi için ön fizibilite çalışmaları başladı, System.String[]

Bayburt Belediyesi tarafından şehir merkezi içme suyu için yapılması planlanan arıtma tesisi ön fizibilite çalışmaları başlatıldı.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon Bölge Müdürlüğü'nden gelen heyet ile birlikte şehir merkezinde kullanılan içme ve kullanma suyunun geldiği kaynaklarda incelemeler yaptı. Başkan Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Devlet Su İşleri Trabzon Bölge Müdür Yardımcısı Halis Saka, Devlet Su İşleri Bayburt İl Müdürü Mustafa Koray Torun, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahap Silsüpür ve DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü'nden gelen heyet tarafından yapılan incelemeler ile ön fizibilite çalışmalarının ardından içme suyu için arıtma tesisinin yapılıp yapılmamasına karar verilecek. İncelemenin ardından açıklama yapan başkan Pekmezci, "Şehir merkezi içme suyu için yapılacak olan tesisin çalışmalarına başladık. Trabzon DSİ Bölge Müdürlüğünden gelen heyet ile incelemelerde bulunduk. Uygun görüldüğü takdirde tesisin yapımına başlanacak" dedi - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Trabzon, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:33 Kaynak: İHA
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