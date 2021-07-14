'İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Şehir Şebeke Suyunun Dezenfeksiyonunda Kullanılmak Üzere 45.000 Kg. Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor) Alım
14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:09
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Toplum, Son Dakika
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › 'İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Şehir Şebeke Suyunun Dezenfeksiyonunda Kullanılmak Üzere 45.000 Kg. Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor) Alım - Son Dakika
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