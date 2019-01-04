İÇME Suyu Boru Hattında Meydana Gelen Arıza Gideriliyor
35 dakika önce
GASKİ Genel Müdürlüğü, Yeni Stadyum kavşağında bulunan karayolundaki çökme, şehrin bir kısmını besleyen 900'lük ana içme suyu boru hattında meydana gelen arızadan kaynaklandığını bildirdi.
GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, bugün Yeni Stadyum kavşağındaki karayolunda meydana gelen çökme dolayısıyla kamuoyunu bilgilendirdi.
Sönmezler, yaşanan talihsiz olayla ilgili şu bilgileri verdi: "Tugay-Beykent arasındaki yol üzerinde stadyum kavşağına yakın bir mevkide şehrin bir kısmını besleyen 900'lük ana içme suyu boru hattında arıza meydana gelmiştir. Arıza bölgesinde oluşan hasardan yol çökmesi oluşmuş, yaşanan olaydan dolayı 2 araç etkilenmiştir. Hattın beslediği bölgeler herhangi bir su kesintisi yapılmadan, farklı hatlardan beslenmiştir. Hattın onarımı çalışmaları hızlıca devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:50 Kaynak: Bültenler
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