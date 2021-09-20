İçme suyu borusu patladı, sokaklar su altında kaldı - Son Dakika

Yönetmelik 19. kez değiştirildi! Artık bu meslekler de ruhsatlı silah alabilecek

Vatandaşların 2. doz aşıları iptal edildi! Aşılar bozuk değil ama başka bir neden var

İçme suyu borusu patladı, sokaklar su altında kaldı

Su hattının patlaması neticesinde açılan çukura düşen midibüs mahsur kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde içme suyu patlaması sonrasında cadde ve sokaklar su altında kaldı. Su hattının patlaması sonrasında yolda açılan çukura düşen bir midibüs ise mahsur kaldı.

Olay, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Morlale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaktan geçen içme suyu hattı borusu bir anda patladı. Patlama sonrasında sokakta seyir halinde olan Tayyar Kaya yönetimindeki 41 P 0888 plakalı midibüs, yolda açılan çukurun içine düştü. Patlama sebebi ile 40 metre uzunluğundaki asfalt yol ise hasar gördü.

Yaşanan olay sonrasında bölgedeki cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yaşanan olay sonrasında bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çukura düşen midibüs ise vinç yardımı ile kaldırıldı. Sokakta güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapatan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Hacı Osman, Atalar, Kirazlıyalı mahallelerinde patlama sebebi ile su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinin saat 22.00'de son bulacağı belirtildi.