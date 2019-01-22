İçme Suyu Depoları Artık Daha Sağlıklı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV ve ETV ortak yayınına konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gündeme ilişkin değerlendirmelerinin yanı sıra MASKİ'nin il genelinde yürüttüğü yatırımlara da değindi. Daha sağlıklı içme suyu sistemleri için yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Başkan Ergün, 1.250 içme suyu deposunun yenilenmesi ile ilgili olarak çok az bir çalışmalarının kaldığını belirtti. Otomatik klor cihazları, içme suyu sondajları ve arıtma tesisleri yatırımları ile Manisalıların artık daha sağlıklı sistemler üzerinden su tükettiklerini vurgulayan Başkan Ergün, gelecek nesillere de daha yaşanılabilir bir şehir miras bırakmak için çalıştıklarını ifade etti.

Manisalılar daha sağlıklı içme suyu tüketsin diye

İl genelinde 1.250 civarında içme suyu deposu olduğunu söyleyerek hayata geçirdikleri hizmetleri izleyiciler ile paylaşan Başkan Ergün, "İçme suyu depolarının tamamının yenilenmesi noktasında çok az bir işimiz kaldı. Yıllar önce basınla paylaştığımız içinde hayvan pislikleri bulunan, kapı ve penceresi dahi olmayan içme suyu depoları vardı. Depoların içleri kir ve pas içindeydi. İnsanlarımız bu suları içiyordu. İlk verdiğim talimat bu depoların yenilenmesi olmuştu. Fayansları döşendi, boruları değişti.Depolardan çıkanları her ilçemizde gösteriyoruz. Vatandaşlarımız daha sağlıklı içme suyu tüketsin diye bu yatırımlarımızı yapıyoruz. Ayrıca, geleceğimiz olan evlatlarımıza daha yaşanılabilir bir Manisa bırakmak için çalışıyoruz. Sıfırdan depolar da inşa ediyoruz. Eskiden muhtarlarımız içme suyu depolarına klor atmaya gidiyordu. Artık otomatik klor sistemi var. Bazı mahallelerimizde de içme suyu arıtma tesisleri yaptık" dedi.

"Önemli olan vatandaşlarımızı susuz bırakmamak"

Manisa'da su sıkıntısı yaşanmaması için sondaj kuyuları açtıklarını ifade ederek açıklamalarına devam eden Başkan Ergün, "Önemli olan vatandaşlarımızı susuz bırakmamak. Yüzlerce mahallede içme suyu sondajı çaktık. Su akmayan mahallelerimize su takviyeleri yapmak üzere bu kuyuları açtık. Eskiden 45-50 metre civarında suyu çekerken şimdi seviyeler 250 metrelere kadar düştü. Bunların hepsi maliyeti artıran unsurlar. Bizim görevimiz vatandaşlarımıza su temin etmek. Biz de bu doğrultuda hız kesmeden çalışıyoruz. Ancak hiçbir yatırım hiçbir hizmet kolay değil. Yeni sondajı açıyorsun ama yeni yerine göre terfi hattı da döşüyorsun. Orman'dan, Karayollarından izin alma gibi prosedürler de var. Bunları haftalık toplantılarımızda da takip ediyoruz" diyerek yapılan yatırımların her zaman takipçisi olduklarını söyledi.