İçme suyu depoları temizleniyor, mahalleler daha sağlıklı suya kavuşuyor - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların musluklarına ulaşan suyun kalitesini garanti altına almak ve bu kaliteyi daha da yukarılara taşımak amacıyla Manisa'nın 17 ilçesindeki içme suyu depolarında bakım onarım ve temizlik çalışması yaparak daha sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde bulunan içme suyu deposu temizlendi. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde daha güvenli içme suyu temin edildi.

"Önemli bir çalışma"

Derbent Mahalle Muhtarı Ruhi Başkurt, "Su ihtiyaç duyduğumuz en önemli kaynak. Mahallemize ulaşan suyun daha sağlıklı olmasını her zaman isteriz. MASKİ de bu doğrultuda içme suyu depomuzda bakım onarım ve temizlik çalışması yaptı. Suyumuz daha sağlıklı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.