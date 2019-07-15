Son Dakika Haberleri: İçme suyu deposuna güneş enerjili otomatik klorlama cihazı takıdı
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İçme suyu deposuna güneş enerjili otomatik klorlama cihazı takıdı

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Eyidemir köyünün içme suyu deposuna güneş enerjili otomatik klorlama cihazı takıldı.

İçme suyu deposuna güneş enerjili otomatik klorlama cihazı takıdı, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Eyidemir köyünün içme suyu deposuna güneş enerjili otomatik klorlama cihazı takıldı.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu sistem depo üzerinde güneş enerjisi paneli sayesinde, enerjisini kendi üretip tamamen otomatik olarak çalışıyor. Cihaz suyun içerisindeki kloru sensörleriyle ölçüp hafızasının yardımıyla gerekli olan kloru tanktan alarak deponun içerisine bırakıyor. Depoya herhangi bir fiziki müdahale olduğunda ise sisteme kayıtlı cep telefonuyla anında irtibat kuruyor. Köylerimizin içme suyu depolarına kurduğumuz bu sistem ile hem sağlıklı içme suyuna ulaşım kolaylaşıyor hemde güvenlik sağlanıyor" diye konuştu. - KÜTAHYA
Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:36 Kaynak: İHA
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