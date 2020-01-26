İçme suyu hattından 20 metrelik ağaç kökü çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçme suyu hattından 20 metrelik ağaç kökü çıktı - Son Dakika

İçme suyu hattından 20 metrelik ağaç kökü çıktı

6 saat önce

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde içme suyu hattında yaşanan arızaya müdahale etti.

İçme suyu hattından 20 metrelik ağaç kökü çıktı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde içme suyu hattında yaşanan arızaya müdahale etti. Ekipler hattın içerisinde, arızaya neden olan 20 metrelik ağaç kökü çıkardı.


MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu hatlarında yaşanan arızalara anında müdahale ediyor. Ekiplerin bakım onarım için kazı yaptıkları esnada şaşkınlığa neden olan durumlara sürekli bir yenisi ekleniyor. Soma ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde su basıncının düşmesi nedeniyle çalışma gerçekleştirildi. İçme Suyu Daire Başkanlığına ekipler, hat içerisinde tıkanmaya sebep olan tam 20 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökü çıkardı. Hattaki sorunun giderilmesinin ardından hanelere ulaşan suyun yeniden sağlıklı şekilde akışı sağlandı.


"MASKİ ile sorun ortadan kalkıyor"


Göktaş Mahalle Muhtarı Bahri Yılmaz, "MASKİ ekipleri, mahallemizdeki içme suyu hattının bakım onarım çalışmaları sırasında tıkanıklığa sebep olan ağaç kökünü çıkardı. 20 metre uzunluğundaki kunduz (ağaç kökü) herkesi şaşırttı. Çalışma ile suyun akışı tekrar düzeldi. Sorun da giderilmiş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremin ardından Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü! Tek bir sağlam bina kalmadı
Elazığ'daki 6.8'lik depremin şiddetini gösteren en net görüntüler! Angele Merkel'in İstanbul paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: Allah'a ısmarladık Depremin simgesi Azize Çelik, hastanede kurtarıcısı olan itfaiye erinin ismini sayıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 18:15:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçme suyu hattından 20 metrelik ağaç kökü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]